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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 09:00 04.06.2018 года
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Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 09:00 04.06.2018 года 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 часа назад
Вблизи автотрасс по данным на 09:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,4 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,3 ПДКм.р., оксид азота — менее 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,5 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,1 ПДКм.р.
Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.
05.06.2018 ожидаются метеоусловия, которые будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 14:00 30.05.2018 года Столичные школы признаны лучшими в мире Сергей Собянин: строительство парка «Зарядье» идет высокими темпами
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