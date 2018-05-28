Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи

Жара, резкое похолодание и штормовой ветер — такую погоду принесет москвичам эта неделя. Самой теплой будет среда, 30 мая: обещают до 27 градусов.

К пятнице синоптики ожидают похолодание и смерчи, говорит корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов

«В понедельник-вторник температура будет превышать 20-градусную отметку, будет ясная, приятная погода. Это все из-за того, что на нашей территории установился антициклон. Правда, ночью пока около 7-10 градусов по области, заморозков уже не будет. И вот в среду-четверг ожидаются самые теплые дни, причем самой теплой, скорее всего, будет среда, по предварительному прогнозу. В среду температура воздуха дневная будет превышать местами 26 градусов по Московской области. Самое интересное начнется в четверг, когда во второй половине дня над горизонтом появятся сильные тучи — так будет выглядеть прохождение очередного холодного атмосферного фронта. Он пройдет уже в четверг или в пятницу, это мы посмотрим, конечно, по ситуации еще, но его сопровождение грозит нам новым штормом. Ожидается сильный, до 22-25 метров в секунду ветер, с выпадением града, сильной грозой. И такая гроза, конечно, может привести к последствиям: падению неукрепленных щитовых конструкций, ограничению проезда из-за этого и, конечно, падению деревьев на автомобили. Что касается вот этого шторма, предсказать сейчас его появление пока невозможно, нужно следить за оперативным прогнозом Гидрометеобюро Московской области. Самое печальное, если этот шторм будет проходить во второй половине дня, то есть после двух часов дня. В эти часы — два, три, четыре и вплоть до 12-ти ночи самая обостренная ситуация. Если в это время проходит холодный атмосферный фронт, то на его поверхности развиваются мощные дождевые облака, идут грозы, град. Облака достигают в поперечнике 15 километров и могут рождать даже смерчи».

Последний сильный шторм в Москве был в конце мая прошлого года. Погибли 18 человек. Около 170 человек получили травмы. Причинами стали в основном падения деревьев и остановок общественного транспорта. Стихия обесточила более 300 населенных пунктов. В Московской области ветер повалил более 14 тысяч деревьев. Были повреждены более 300 автомобилей и кровли свыше 40 домов.