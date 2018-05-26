В трех американских штатах введен режим ЧС 

В связи с приближением субтропического шторма "Альберто", сформировавшегося в Карибском море и в настоящее время перемещающегося в сторону Мексиканского залива, власти американских штатов Алабама, Миссисипи и Флорида объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.
В частности, на территории штата Алабама ожидаются проливные дожди и наводнения, не исключена угроза возникновения торнадо. Воздействие шторма будет ощущаться уже в ближайшие часы и продлится, как минимум, до конца следующей недели.
Удара стихии ждут также в Луизиане. Губернатор штата сообщил, что местные чрезвычайные службы готовятся к ликвидации возможного ущерба в городе Новый Орлеан, передает ТАСС.
По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас шторм "Альберто" находится в районе Кубы и достигнет берегов Флориды и Алабамы в понедельник, 28 мая. В настоящее время скорость ветра в эпицентре атмосферного явления достигает 64 километров в час и продолжает увеличиваться.