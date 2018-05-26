В трех американских штатах введен режим ЧС

В связи с приближением субтропического шторма "Альберто", сформировавшегося в Карибском море и в настоящее время перемещающегося в сторону Мексиканского залива, власти американских штатов Алабама, Миссисипи и Флорида объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.

В частности, на территории штата Алабама ожидаются проливные дожди и наводнения, не исключена угроза возникновения торнадо. Воздействие шторма будет ощущаться уже в ближайшие часы и продлится, как минимум, до конца следующей недели.

Удара стихии ждут также в Луизиане. Губернатор штата сообщил, что местные чрезвычайные службы готовятся к ликвидации возможного ущерба в городе Новый Орлеан , передает ТАСС