Москва: лето уже здесь

В небесной канцелярии решили не вводить санкции против Москвы , поэтому конец мая будет по-летнему теплым. Сухую и солнечную погоду на выходных обеспечит аномально высокое давление. Правда, к концу следующей недели в столицу придут кратковременные дожди, а к началу лета в городе немного похолодает.

По сравнению с предыдущими днями, в пятницу, 25 мая, в Москве похолодает. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Если ночью температура воздуха составит +6…+8°C, то ко второй половине дня она поднимется до +18…+20°C. В столице будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферный фон заметно выше нормы — 758 мм рт. ст.

Субботняя погода будет тихой и солнечной. Ночью 26 мая воздух прогреется до +9…+11°C. Днем без осадков, температура +23…+25°C. Ветер восточный, 1-6 м/с. А вот атмосферное давление слабым не назовешь: по прогнозам, оно побьет рекорд 26 мая 1992 года (759 мм рт. ст.) и составит 761 мм рт. ст.

Предупреждаем, что в выходные, 26 и 27 мая, из-за ремонта путей и реконструкцим наземного участка ветки будет приостановлено движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Метро возобновит работу в обычном режиме к понедельнику.

Кроме того, власти закроют движение по нескольким столичным улицам для проведения «Зеленого марафона». Для забега с 08:00 26 мая до 07:00 27 мая будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении на Большом Москворецком мосту. А с 12:00 26 мая до 17:00 27 мая будет закрыто движение на Москворецкой улице — от улицы Варварки до Москворецкой набережной.

27 мая, в воскресенье, характер погоды изменится мало — погода снова будет по-летнему теплой и комфортной. Ночью температура составит +11…+13°C, а днем поднимется до +22…+24°C. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон — 756 мм рт. ст.

Ну и чтобы окончательно уверить москвичей в том, что столица чудом перенеслась в тропики, Измайловский парк в этот день превратится в бразильский карнавал. Его пространство наполнится звуками самбы, а по большой аллее пройдет карнавальная процессия.

Москвичей ждут танцоры, ритмичные там-тамы, латинские песни и барабанный оркестр. Футбол — тема карнавала в этом году, поэтому участники мероприятия будут с мячами, футбольной атрибутикой и фанатским аквагримом. Завершится карнавал концертом — в нем примут участие бразильские музыканты.

В начале новой недели москвичей ждет новая порция холодного воздуха — небо закроют облака, а показания термометров немного понизятся. Если ночью в понедельник, 28 мая, будет +6…+11°C, то ко второй половине дня воздух прогреется до +17…+22°C. Дождей, к счастью, не ожидается. Ветер северный, 3-8 м/с, атмосферное давление также не собирается сдавать позиций и составит 757 мм рт. ст.

29 мая, во вторник, сохранится теплая погода без осадков. Ночная температура составит +9…+14°C, а днем будет +21…+26°C. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление уступит лишь один пункт, остановившись на 756 мм рт. ст. Облачность будет небольшой, но даже если бы московский небосклон закрыли тучи, солнечные очки стоит захватить в любом случае: из-за теплой погоды по столице раньше обычного начал летать тополиный пух.

В среду, 30 мая, атмосферное давление в Москве опустится до соответствующих норме 746 мм рт. ст. Жителей столицы ждет теплая погода, без осадков. Ночью будет +12…+14°C, а днем воздух прогреется до +21…+26°C. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В такую погоду советуем постараться освободиться пораньше — или вовсе перенести дела на другой день. С 25 мая открылись московские пляжи. Всего в городе будут работать 124 зоны отдыха, 12 из которых — с купанием.

Сотрудники МЧС советуют купаться только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, на которых дежурят спасатели. Они также рекомендуют избегать непроверенных водоемов. Кроме того, в МЧС призвали «не допускать шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся». «Не балуйтесь на воде, не пугайте других. Не подавайте ложных сигналов бедствия», — говорится в сообщении спасателей.

31 мая, в четверг, немного похолодает: температура ночью +12…+17°C, днем +18…+23°C. Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферный фон снова поднимется, но не так резко, как в выходные: до 750 мм рт. ст. Местами обещают небольшой дождь, который, несмотря на тепло за окном, все равно, конечно, не согреет замороженные пальцы в отсутствие горячей воды.

Календарное лето начнется с прохладной погоды и небольшого кратковременного дождя. В пятницу, 1 июня, ночная температура составит +7…+12°C, а днем столбики термометров поднимутся не выше +14…+19°C. Ветер северный, 4-9 м/с, атмосферное давление высокое, 753 мм рт. ст.

В этот день в московских парках стартуют бесплатные занятия йогой. Поэтому если вы не намерены просидеть все лето в офисе и планируете хорошенько размяться на свежем воздухе, одевайтесь поудобнее, берите коврик и приходите на занятия.