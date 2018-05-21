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Атмосферное давление побило рекорд 1979 года
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Высокое атмосферное давление в Москве в понедельник побило рекорд 1979 года 

РИАМО 1 час назад
В Москве в понедельник по данным на 10:00 побит рекорд высокого атмосферного давления, установленный в 1979 году, к середине давление еще подрастет, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Погодные условия в столице определяет антициклон, погода солнечная и довольно теплая. Атмосферное давление продолжает расти. Сегодня, 21 мая, в 10 часов на станции ВДНХ атмосферное давление составило 1009 гПа. В то время как рекорд, оставшийся в 1979 году, составлял 1008,9 гПа. И к середине дня давление подрастет еще на 1-2 единицы», — говорится в сообщении.
22 мая давление продолжит расти и составит 1011 гПа. Это значение близко к рекордному для этого дня (1013 гПа), но очередной рекорд вряд ли состоится.
При высоком атмосферном давление неважно себя чувствуют люди с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие инфаркт или инсульт. Людям, входящим в группу риска, следует внимательнее относиться к самочувствию и при необходимости пользоваться медикаментозными препаратами, назначенными врачом.
Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что в 09:00 понедельника на метеостанции ВДНХ стрелки барометров показали 758 миллиметров ртутного столба, а к вечеру, по прогнозу, давление повысится еще немного. Таким высоким атмосферное давление в столице 21 мая в XXI веке еще не было.
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