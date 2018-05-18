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Ливни парализовали Москву
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Ливни парализовали Москву 

Рамблер 27 минут назад
Мощный ливень в Москве стал причиной подтопления автомобильных дорог. В некоторых районах столицы дороги превратились в реки, движение транспорта остановилось.
Москвичи публикуют в соцсетях видео с последствиями ливня. На кадрах видно, что автобусы и грузовики и автомобиль скорой помощи не могут пробраться сквозь водную гладь.
>> Синоптики пообещали в Москве грозу до утра
Сильная гроза началась в Москве днем в пятницу. Ранее синоптики обещали, что в столице выпадет до 30% месячной нормы осадков.
В пресс-службе информационного центра транспортного комплекса сообщали, что метро, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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