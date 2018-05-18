Ливни парализовали Москву

Мощный ливень в Москве стал причиной подтопления автомобильных дорог. В некоторых районах столицы дороги превратились в реки, движение транспорта остановилось.

Москвичи публикуют в соцсетях видео с последствиями ливня. На кадрах видно, что автобусы и грузовики и автомобиль скорой помощи не могут пробраться сквозь водную гладь.

Сильная гроза началась в Москве днем в пятницу. Ранее синоптики обещали, что в столице выпадет до 30% месячной нормы осадков.

В пресс-службе информационного центра транспортного комплекса сообщали, что метро, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме.