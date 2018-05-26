Москву настигла аномалия

Москве зафиксирован рекордный для мая уровень атмосферного давления, сообщают «Метеоновости».

К утру (в 9 часов) на станции ВДНХ оно достигло значения 1016,2 гПа (уровень станции). Это рекорд сегодняшних суток. Ранее самое высокое атмосферное давление 26 мая отмечалось в 1992 году. Тогда оно составило 1012,3 гПа. В 10 часов атмосферное давление понизилось на одну десятую гПа.

В столице сегодня воздух прогреется до 20—22 градусов. Ветер был с порывами не более 5 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст. или 1015,7 гПа.

Повышенное атмосферное давление сказывается на самочувствии больных аллергическими заболеваниями и гипертонией, страдающих от ишемической болезни сердца с недостаточностью кровообращения. Метеочувствительных людей в такие дни беспокоят головные боли, болезненные ощущения в районе сердца, скачки артериального давления.