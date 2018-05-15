Жителей Подмосковья предупредили о высокой пожароопасности 16 мая

Подмосковье 16 мая ожидаются высокая пожароопасность четвертого класса, жителям советуют соблюдать правила пожарной безопасности на природе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 мая местами по Московской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса», — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности на природе, а также избегать разжигания костров на полях или в лесу, не бросать непотушенные окурки в траву.

Также привести к пожару может бесконтрольное сжигание травы и мусора. Необходимо помнить, что любое неосторожное обращение с огнем может стать причиной пожара.