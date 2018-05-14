«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе на 15 мая из‑за пожаров 

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 15 мая из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской области, где объявлен четвертый, «оранжевый» уровень, обозначающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Подмосковье и Москве 15 мая будет облачно с прояснениями, ожидаются дождь и гроза. Температура ночью составит плюс 12-14 градусов, днем — плюс 23-25. Порывы ветра при грозе будут достигать 15 метров в секунду.
Ранее синоптики сообщили о том, что 15-16 мая в Москве ожидаются грозы и кратковременные дожди.