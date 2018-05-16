МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в городе ночью и утром 16 мая

В ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается сильный туман, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет , в ближайшие часы с сохранением во второй половине ночи и утром 16 мая местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о том, что водителям, управляющим автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. В свою очередь, пешеходам в тумане при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.