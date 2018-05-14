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Разгоряченных москвичей остудит гроза
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Разгоряченных москвичей остудит гроза 

Мослента 3 часа назад
Фото: Reuters
В течение всей рабочей недели в Москве ожидается не по сезону тепла погода. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, температурный режим в столичном регионе превысит норму, погода будет соответствовать концу июня — началу июля. «Но ситуация неоднозначная, потому что если сегодня мы по-прежнему остаемся во власти антициклона, у нас малооблачно, никаких осадков и прогрев до 25-27 градусов, то уже завтра к границам столичного региона с юга, юго-запада подойдет атмосферный фронт, он принесет с собой грозовые облака и за счет этого погода изменится, возрастет вероятность ливней и гроз», — уточнили в «Фобосе».
Дожди в городе ожидаются со второй половины вторника, 15 мая. «Не исключено, что во вторник воздух к обеду успеет прогреться до 25 градусов, но ливни с грозами снизят показания термометров и уже к вечеру показания составят на уровне плюс 17-18 градусов», — добавил эксперт. Ливни с грозами будут сопровождаться ветром, временами порывы могут достигать 12-15 метров в секунду.
В среду погода начнет улучшаться: днем воздух прогреется до плюс 22-25 градусов, кратковременные дожди ожидаются в пятницу.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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