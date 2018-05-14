«Желтый» уровень опасности погоды обявили в Московском регионе на 15 мая из‑за пожаров

Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 15 мая из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской области , где объявлен четвертый, «оранжевый» уровень, обозначающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве 15 мая будет облачно с прояснениями, ожидаются дождь и гроза. Температура ночью составит плюс 12-14 градусов, днем — плюс 23-25. Порывы ветра при грозе будут достигать 15 метров в секунду.