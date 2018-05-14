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«Желтый» уровень опасности погоды обявили в Московском регионе на 15 мая из‑за пожаров
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«Желтый» уровень опасности погоды обявили в Московском регионе на 15 мая из‑за пожаров 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 15 мая из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской области, где объявлен четвертый, «оранжевый» уровень, обозначающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Подмосковье и Москве 15 мая будет облачно с прояснениями, ожидаются дождь и гроза. Температура ночью составит плюс 12-14 градусов, днем — плюс 23-25. Порывы ветра при грозе будут достигать 15 метров в секунду.
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