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В Магадане осудили водителя погрузчика, задавившего своего нанимателя
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В Магадане осудили водителя погрузчика, задавившего своего нанимателя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 10 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал водителя погрузчика, насмерть задавившего собственного нанимателя в феврале этого года, виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к году условно, сообщает в четверг прокуратура региона.
За период с ноября по январь в Магадан пришли семь снежных циклонов, причем за последнюю неделю января в городе выпала норма осадков за 2,5 месяца. Коммунальщики и дорожники не успевали расчистить город, жители Магадана часто нанимали частников для расчистки дворовых территорий.
"Подсудимый в феврале текущего года, в период обильных снегопадов, когда муниципальные службы не справлялись с уборкой снега, договорился … о том, что за денежное вознаграждение расчистит двор этого дома от снега. В пользовании у него имелся фронтальный погрузчик, которым он управлял без соответствующего свидетельства на право управления такой самоходной техникой", — говорится в сообщении.
Поясняется, что мужчину нанял один из жителей дома, который в состоянии алкогольного опьянения следил за работой. В процессе уборки снега водитель, не убедившись в отсутствии препятствий для маневра, сдал назад и наехал на собственного нанимателя. Мужчина скончался на месте.
"Свою вину подсудимый признал, в связи с чем уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком два года. В качестве дополнительного наказания осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года", — уточняет ведомство.
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