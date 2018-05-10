От пожара до потопа. Как на Приморье отразился мощный весенний циклон

Подъём уровня воды до 0,3 метра отмечается в верховьях рек Уссури, Арсеньевка, на реках западных, восточных и южных районов. Из-за подтоплений закрывали участок трассы Владивосток Находка . Более 26 тысяч жителей Приморья остались без света. Во Владивостоке из-за шторма и подтопления ряда улиц временно приостановили движение трамваев, троллейбусов и морского прибрежного транспорта. С избытком воды не справились коллекторы. Впрочем, эксперты единодушны: сухая зима смягчила последствия циклона. Стихия естественным образом помогла решить и проблему лесных пожаров.

Поплыли…

Снег лёг на горные перевалы, на трассах плавали автомобили. Гром, молнии и град. «Люблю грозу в начале мая!» — вторили классику приморцы в интернете, выложив фото затопленных дорог, поваленных деревьев, оборванных линий электропередач. «Шторм на Ханке !» — сообщили местные жители, показав крупным планом на видео перекаты волн. Страшно! Автомобилисты с федеральной трассы Находка — Владивосток предупредили — не выезжать вслед за ними. И оказались правы: дорогу размыло — не проехать! Синоптики проанализировали: больше всего досталось Ольгинскому району, где выпал дождь со снегом с количеством 55 мм за 12 часов, а всего за весь период — 105 мм осадков. В целом по краю — от трёх до 80 мм. В отдельных районах отмечались гололёдные явления.

— Прошёл циклон, достаточно глубокий, активный, — прокомментировал начальник Примгидромета Борис Кубай . — Не тайфун, так как не тропического происхождения. По осадкам картина пёстрая, на первом месте по их интенсивности — Хасанский и Ольгинский районы. В результате уровень малых рек начал подниматься. Деревья свалены, дороги подмыты. Однако ситуацию смягчило то, что уровни рек до прихода стихии были несколько ниже обычного. В том же Хасанском районе снега выпало 30% от зимней нормы. Безусловно, дожди пополнили водные источники. По причине истощения влаги с февраля по краю сохранялась высокая пожароопасность. Стихия сама справилась с огнём.

— Наши дома в долине Суходол находятся в безопасной зоне, — говорит житель Анисимовки Петр Никитенко . — А вот река Лобога близ Смоляниново вышла из берегов. 3 мая ехал по трассе, видел, как объезд у аварийного моста залило, движение стало опасным, и временную переправу перекрыли. Получается, что небольшого подъёма воды достаточно, чтобы трасса захлебнулась. Мы и к этому не готовы. Любое дуновение ветра — катастрофа.

По официальным сообщениям, временный объезд через реку Лобога восстановлен. Движение по трассе Артём — Находка открыто.

— После того как спустили воду, работники Примавтодора уложили три дополнительные водопропускные трубы, отсыпали полотно и открыли движение для всех видов транспорта, включая большегрузный, — сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства. — Работы велись на протяжении всей ночи.

Восстановлено движение в село Береговое, мост через ручей в селе Данильченково на 183 км трассы Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово . На момент подготовки номера отсутствовало сообщение с селом Кроуновка в Уссурийском городском округе, где размыло временную переправу. Дорожники обещают приступить к работам после спада воды.

Без напряжения

Хасанский район — лидер по аварийному отключению от электроэнергии из-за штормового ветра. Без света остались жители Зарубино , Андреевки, Витязя, Гвоздево, Посьета, Краскино и Хасана.

— Циклон пережили, — рассказал житель Славянки Руслан Войтюк. — Частично подтоплены сёла Филипповка, Занадворовка. Хочется отметить оперативное реагирование на стихию дорожников. Там, где подмывало дорогу, работала техника. Прошли отключения электроэнергии на юге района.

Сообщается, что аварийные бригады вернули электроснабжение в большинство населённых пунктов Приморья. В Хасанском районе специалистам пришлось обследовать более 60 км электросети, чтобы обнаружить повреждения. Восстановлено электричество в Артёме Уссурийске , Пограничном, Пожарском, Октябрьском районах. Основная причина отключений — обрывы, перехлёсты проводов, падения опор линий электропередач. Оперативному устранению аварий помешали дождь и ветер.

— Идёт ремонт в селе Тимофеевка Ольгинского района, в селе Некруглово и части села Михайловка Михайловского района, в селе Монастырище и части села Сибирцево Черниговского района, — уточнили в ведомствах.

Через край

В приморской столице поваленные деревья перегородили проезды, а вода переполняла улицы и трассы. Юные горожане делали селфи, грассируя по водной глади на скейтах. Не справились городские коллекторы, которые к 2019 г. обещают все как один подключить к очистительным сооружениям.

— Во Владивостоке около 300 километров ливневой канализации, половина из них — в муниципальной собственности, — сообщили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий». — Наши сотрудники прочистили решётки и люки по улицам Борисенко, Набережная, Пограничная, проспект Столетия, Калинина, Снеговая, Спортивная и т. д. На ряде участков серьёзных затоплений удалось избежать, на некоторых водопропускные системы не справлялись с потоками воды. Всего прочищено 50 объектов ливневой канализации.

Заодно убрали и 15 поваленных деревьев. Непогода не нарушила жизнедеятельность Владивостока, крупных аварий не зафиксировано, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба города.

— Ливневые канализации не готовы к приходу стихии, — высказывается к. б. н., эколог Владимир Раков. — Многие засорены, поэтому вода идёт через верх, в низменных местах напрямую попадая в море. За системами коллекторов нужно регулярно следить, чистить. Некоторые системы попросту устарели и не пропускают больших объёмов воды. Вода не успевает пройти и через трубы, которые бывают диаметром меньше, чем необходимо. У нас сопки рельефные, в каких-то местах скорость водотока большая, а в низинах вода не успевает уйти. Считаю, что нужно иметь чёткий план по ремонту и замене ливнёвок — тогда не будет никаких наводнений.

Учёный советует учиться у древних римлян, чья расширенная система каналов существует более двух тысяч лет. А в Приморье не за горами лето, начало которого традиционно — туманное, моросящее и дождливое. Вероятность суховеев уменьшится. Сезон тайфунов не скоро. Но стоит ли расслабляться, полагаясь на милость небес?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Непогода создала серьёзные проблемы для туристов. 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило обращение с просьбой об оказании помощи в выходе с маршрута туристической группы, состоящей из четырёх человек, из района ручья Антошкин Ключ в Кавалеровском районе. Туристы при планировании похода своевременно подали сведения в МЧС России о выходе на маршрут, о количестве и составе участников, контактные данные и были поставлены на контроль. На маршруте группы произошло обильное выпадение осадков и подъём уровня ручьёв притоков реки Еловая. Сильным ветром повреждено туристическое снаряжение, порван тент палатки. Самостоятельно выйти из района людям не представлялось возможности. На помощь выехали спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда. 4 мая они обнаружили местонахождения туристов и доставили их в село Нижние Лужки. Туристы размещены для отдыха в администрации населённого пункта. Медицинская помощь не потребовалась.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

— Прошли циклон без потерь, хотя порывы ветра вызвали большое волнение на Ханке. Был сильный шторм, но никто не пострадал. Нас пока спасает природа. У озера начался естественный отлив, уровень воды снизился более чем на метр. Вода отошла от берега на 20 метров, вновь появилось место для пляжей. Как говорят специалисты, Ханка выходит из берегов раз в 40 лет. По расчётам, в следующий раз большая вода прибудет в 2056 г. Верный способ избежать последствий — не строить ничего близко к озеру — не менее чем за 200 метров от берега.

КСТАТИ

При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб 112 или 010.