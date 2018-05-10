Как сбить температуру 39 у ребенка

Желаете узнать, как сбить температуру 39 у ребенка в домашних условиях? Такие знания пригодятся родителям, ведь действенные методы в домашних условиях — единственное, что помогает, когда нет лекарств и возможности обратится к врачу.

Важно знать, что сбить температуру 39 безопасными домашними средствами возможно. Когда у малышей жар, они сталкиваются с судорогами, и справиться без вмешательства специалистов нельзя. Для того чтобы не было серьезных последствий, важно обратиться к проверенным методам, позволяющим быстро устранить проблему, перейти к борьбе с причинами возникновения.

Создание микроклимата

Первый шаг — создание идеального микроклимата. Это важно, когда у малышей наблюдается отечность дыхательных путей. В комнате должно быть прохладно, помещение проветривают. Идеальные показатели температуры от 18 до 20 °С влажности в рамках 50-60%.

Важно! Использовать теплые одеяла для укутывания при высокой температуре ни в коем случае нельзя. Это приводит к перегреву, тепловому удару.

Повышенная температура не всегда сопровождается выраженным ознобом. Если это ваш случай, отдайте предпочтение легкой одежде. Больного малыша не накрывают теплыми одеялами.

Питьевой режим

Организм регулирует температуру с помощью жидкости, которая выводится через кожные покровы. Высокая температура сопровождается дегидратацией.

Пытаясь разобраться, как сбить температуру 39 у ребенка, обращают внимание обильное на питье. Младенца прикладывают к груди или поят чистой водой через детскую бутылочку.

Дети постарше употребляют теплые (но не горячие) чаи. Эффективный напиток — морс из клюквы. Важную роль играет количество выпитой жидкости, частота питья.

Не стоит давать малышам большое количество жидкости за раз, иначе возникнет рвота, что ухудшит состояние больного.

Питье разделяют на несколько порций.

Поят детей дробно и часто. Идеальная частота пара маленьких ложек каждый десяток минут. Взрослым детям после увеличения питьевого режима и спада температуры до 38 °С готовят чай с добавлением клюквы или лимона. Это безопасный метод стабилизации температуры тела у малышей.

Физическое охлаждение

Метод распространенный и действенный, но требует осторожности. Прибегают к физическому охлаждению тогда, когда повышенная температура не сопровождается спазмами сосудов. О спазмах свидетельствуют холодные, бледные конечности.

При отсутствии спазмов ребенка обтирают теплой или слегка прохладной водой. Делают компрессы на лоб. Готовят состав с добавление 9% уксуса. Три столовые ложки разбавляют в 0,5 л теплой воды. Протирают сгибы у локтей и колен, обрабатывают ступни и складки кожи у паха, где расположены крупные лимфатические узлы.

От использования ледяных компрессов или обтираний холодной водой отказываются. Это усугубит состояние больного, заставить дрожать, страдать от отечности дыхательных путей. Многие родители прибегают к обливанию холодной водой.

Холодное купание — метод рискованный. Согласно законам физики, снизить температуру, повысить теплоотдачу можно, но жар снизится на поверхности, а проблема не исчезнет.

Ни в коем случае нельзя растирать детей водкой, как это делают для понижения температуры взрослые. Спирт быстро испаряется с кожи и «забирает» тепло, позволяя стабилизировать температуру. В отношении ребенка манипуляция рискованная.

Детская кожа быстро впитается часть спирта в любом виде. Компоненты всасываются в кровь и в небольшом количестве для молодого и ослабленного организма опасны. Нередко обтирание приводят к отравлению.

Специалисты утверждают, что быстрее спирт впитываются сухой кожей, а значит и организм отравляется быстрее.

Жаропонижающие средства

Простые жаропонижающие средства — безопасные для детей. Помощник в борьбе с повышенной температурой — парацетамол. Используют в нескольких формах:

порошки для чая;

таблетки в разной дозировке;

свечи.

При температуре 39 °С сбить надолго температуру парацетамолом не получится. Но на 3-4 часа реально, если верно рассчитать дозу активного вещества. Рассчитывают дозировку так:

15 миллиграмм парацетамола на килограмм веса малыша для разового применения;

детям, старше двух лет увеличивают дозировку до 20 мл на килограмм веса. Это сделает эффект снижения жара длительным, что позволит дождаться врача.

Прибегают к парацетамолу, когда щадящие средства оказались бесполезными. Врачи рекомендуют самостоятельно не экспериментировать с использованием лекарственных средств.

Важно! Отказаться от использования активных веществ, относящихся к группе противовоспалительных нестероидных препаратов. В черный список попадает ацетилсалициловая кислота и все средства, связанные с развитием побочных эффектов.

Малиновый чай Напиток содержит ацетилсалициловую кислоту, но в отличие от опасных таблеток, в чае она в безопасных дозах. Чай из малины считают действенным средством от высокой температуры. Он относится к потогонным, а не мочегонным (опасным при высокой температуре) средствам. Делая чай с малины на основе черного листового чая, снимают отечности дыхательных путей.

Чай противопоказан при судорогах. Детям до года напиток не рекомендуют — вызывает аллергические реакции.

Отвар на основе лекарственных трав

В домашних условиях спастись от высокой температуры у ребенка помогают лекарственные травы:

соцветия липы;

листья мать-и-мачехи;

плоды шиповника.

Важно знать, что растения содержат аллергены, к которым чувствителен организм маленьких детей. Дают отвары детям постарше, желательно в качестве дополнительного средства.

Молоко и мед Давать мед и молоко детям до года запрещено. Идеально использовать средство только малышам более взрослым, при условии отсутствия аллергической реакции на компоненты. Кипятят молоко предварительно, разбавляют мед после охлаждения (растворять в теплом молоке), иначе мед потеряет полезные свойств.

Бабушкин секрет

Проверенный и действенный метод. Оказывается, высокую температуру сбивают картошкой. Берут 2 небольшие картошки, моют и с кожурой натирают на крупной терке. Накладывают на запястье, щиколотки, локти, лоб. Перематывают марлей или бинтом и оставляют.

Через 40 минут температура спадет. Процедуру повторяют.

Ответственные и заботливые родители должны понимать, что использование аптечных средств от температуры не всегда лучше, чем помощь без медикаментов.