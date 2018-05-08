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В Кривом Роге четверо студентов потеряли сознание во время парада
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В Кривом Роге четверо студентов потеряли сознание во время парада 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Четверо студентов потеряли сознание во время парада ко Дню памяти и примирения в Кривом Роге, сообщил во вторник на своем сайте местный телеканал «Первый Криворожский».
Ранее Телевизионная служба новостей (ТСН) сообщила, что на приуроченной ко Дню памяти и примирения школьной линейке детям внезапно стало плохо 19 ученикам.
"На проспекте Мира проходит парад, приуроченный ко Дню памяти и примирения. На торжество по традиции вывели студентов… Они торжественно маршировали в колонне. Четыре человека потеряли сознание…Первую помощь на месте им оказали медики", — говорится в сообщении.
По данным «Яндекса» на 15:53 мск (совпадает с местным временем), В Кривом Роге пасмурно, температура воздуха составляет около 23 градусов.
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