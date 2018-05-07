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Замеры апрельского воздуха в районе мусороперерабатывающего комплекса на Алтушке показали нормальный уровень ПДК
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Замеры апрельского воздуха в районе мусороперерабатывающего комплекса на Алтушке показали нормальный уровень ПДК 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Замеры атмосферного воздуха на границе жилой застройки, прилегающей к мусоросортировочному комплексу ООО «Хартия» на Алтуфьевском шоссе, которые проводились в апреле, не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по СВАО Елена Городиская.
— Отбор и лабораторное исследование проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне данного предприятия производится аккредитованной лабораторией «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве». В ходе анализа выявляется содержание в воздухе основных вредных веществ, таких как аммиак, сажа, сероводород, фенол, формальдегид, этенилбензол, бензол, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Напомним, что Роспотребнадзор организовал ежемесячное исследование проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне «Хартии», расположенной по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 51. (то)
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