Замеры апрельского воздуха в районе мусороперерабатывающего комплекса на Алтушке показали нормальный уровень ПДК

Замеры атмосферного воздуха на границе жилой застройки, прилегающей к мусоросортировочному комплексу ООО «Хартия» на Алтуфьевском шоссе, которые проводились в апреле, не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по СВАО Елена Городиская.

— Отбор и лабораторное исследование проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне данного предприятия производится аккредитованной лабораторией «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве ». В ходе анализа выявляется содержание в воздухе основных вредных веществ, таких как аммиак, сажа, сероводород, фенол, формальдегид, этенилбензол, бензол, — уточнили в Роспотребнадзоре

Напомним, что Роспотребнадзор организовал ежемесячное исследование проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне «Хартии», расположенной по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 51. (то)