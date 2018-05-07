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В соседней с Россией стране самый чистый воздух в мире
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В соседней с Россией стране самый чистый воздух в мире 

Доктис 2 часа назад
Страной с самым чистым воздухом в мире названа Финляндия. Таковы данные авторитетного исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проведенного с 2008 по 2016 год в 100 странах.
Содержание микрочастиц пыли — а именно им, в частности, и определяется чистота воздуха — в этой стране составляет в среднем всего 6 мкг/м3. Вслед за Финляндией по этому показателю идут Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия. Допустимый ВОЗ уровень качества составляет 10 мкг/м3.
«Наиболее высокие концентрации мелких частиц, то есть худшее качество воздуха, зафиксировано в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки, — сообщили эксперты ВОЗ. — В этих странах концентрации мелких частиц в воздухе более чем в 10 раз выше по сравнению со странами-лидерами рейтинга».
В частности, в Индии содержание частиц в воздухе составляет 100 мкг/м3. Самым плохим воздухом в мире признан воздух Уганды, Монголии, Катара и Камеруна. Вообще же исследования показывают, что более 80% жителей городов дышат воздухом грязнее рекомендованной ВОЗ нормы.
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