Снежный май в Сибири создал проблемы дачникам и заморозил фонтаны

"Для резко континентального климата снег в июне — это норма, поэтому майскому снегу не нужно удивляться. Если оценивать количество выпавшего снега, то 11 мм за 12 часов — это умеренные осадки, высота снежного покрова составила порядка 10 см, но нельзя говорить о том, что у нас установился снежный покров. Если бы снег сутки пролежал, то — да, а так он несколько часов пролежал и растаял", — сказала начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина

В то же время в Томске еще 1 мая были запущенны все городские фонтаны, но в минувшие выходные вода в них замерзла. Жители региона публикуют в соцсетях фото фонтанов с ледяными потоками воды.

За прошедшие сутки снег выпал и в нескольких районах Новосибирской области , ночью и рано утром на трассах сохранялся временный снежный покров. Автомобилисты в социальных сетях разделились на тех, кто уже «переобул» машины в летнюю резину и столкнулся со сложностями в передвижении, и тех, кто помнит, что май ежегодно преподносит подобные сюрпризы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево погодных аномалий, которые могли бы сказаться на приеме и отправке самолетов не наблюдается.

Снеговик с мясом и жалобы дачников

Жители Алтайского края делятся в соцсетях фотографиями заснеженных дворов и авто. Так, в аккаунте Барнаульского зоопарка опубликовано видео «снеговика с мясом» в клетке тигра — так сотрудники зоопарка решили развлечь хищника. На видео тигр развалил снеговика и начал доставать из него кусочки мяса. Как рассказал ТАСС директор зоопарка Сергей Писарев, снегу в мае животные только рады.

"Люди моего поколения в апреле ставили веточки черемухи, чтобы они распустились к 9 мая, чтобы мы с ними шли на парад. Всегда было прохладно, ничего неестественного нет — хорошая сибирская весна. А животные совершенно спокойны, снегу даже рады — возможность побегать, поиграть. Теплолюбивые у нас, кенгуру, к примеру, сейчас в теплых помещениях, и не выходят на улицу", — рассказал Писарев.

Автолюбители же предупреждают в соцсетях, что на трассе из Алтайского края в Кузбасс сильный гололед и просят товарищей быть осторожнее. Дачники беспокоятся о том, что рано высаженная рассада может вымерзнуть, кроме того, на участках сложно убираться из-за того, что земля не может просохнуть.

Подобная ситуация в Омской области, где сохраняется прохладная дождливая пасмурная погода. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МЧС Дениса Ахрамова, благодаря такой погоде майские праздники проходят относительно спокойно, без всплеска лесных пожаров. «Все выходные было прохладно и дождливо, в воскресенье даже шел снег, так что омичи не рвались в леса, всплеска лесных пожаров из-за майских приготовлений шашлыков не зафиксировано», — рассказал он.

Любители дачного отдыха не рады такой погоде. «Земля мокрая, непрогретая, время уходит, а ничего за праздники сделать не удалось», — посетовал один из представителей дачного сообщества Анатолий Першин.

Паводок и похолодание

Похолодание пришло в Красноярский край Хакасию — ночью в центральных и южных районах региона температура опустилась ниже нуля градусов, в пригородах прошел снег. Синоптики прогнозируют ветер и дожди. На этом фоне проходит паводок в Туруханском районе края, где с 6 мая остаются подтопленными более 280 домов в селе Ворогове. Ситуация медленно стабилизируется, по данным на 11:00 (07:00 мск), вода спала на 15 см, сообщили ТАСС в краевом ГУ МЧС

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Новокузнецка, на утро 7 мая уровень воды в реке Томи на одном из участков составил 605 см, до критической отметки остается 25 см, начался перелив дороги на дачный поселок Карлык, водителей просят выбирать альтернативные маршруты. В управлении по защите населения и территории Новокузнецка ТАСС пояснили, что в Карлыке не менее десятка садовых обществ.

"Выше по течению Томи вода уже идет на спад. В Карлыке подтапливается только определенный участок, людей отправляют по альтернативным маршрутам", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в Кемеровском гидрометцентре, пока этот участок на реке Томи — главной водной артерии региона — единственный, где вода приближается к критической отметке. Однако синоптики прогнозируют спад воды: волна от Новокузнецка пойдет на север региона, в ближайшие дни будет прохладно, и уровни начнут в основном повышаться по северу области, но опасных отметок не прогнозируется.

Сибирский май Синоптики Сибири прогнозируют в ближайшие дни небольшое потепление местами. Так, в Кузбассе в ночь с воскресенья на понедельник в большинстве районов региона выпал снег, а днем пройдет теплый фронт с усилением ветра до 15-20 м/с. Томь в районе Кемерова опустилась до 484 см (за сутки минус 38 см), до опасного уровня 276 см. В понедельник, по информации гидрометцентра в Томске, от 0 до плюс 2 градусов, ночью были отрицательные температуры.