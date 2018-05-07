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Комариный сезон начался в Новосибирске
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Комариный сезон начался в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 54 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Сильного увеличения количества комаров этим летом ожидать не стоит, — говорит старший научный сотрудник лаборатории экологической паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко. — В целом, ожидается активность кровососущих насекомых, сопоставимая с прошлым годом. Но комары могут нарастить численность в том случае, если резко поднимется температура».
Год назад комаров в Новосибирской области стало больше из-за быстрого снеготаяния. Огромное количество выпавшего зимой снега привело к росту численности насекомых в два раза относительно 2016 года. Температура воздуха также не предполагает массового пробуждения кровопийц в ближайшее время — сильного потепления не ожидается вплоть до конца мая.
«Массовый вылет комаров в Новосибирской области ожидается во второй декаде мая, — продолжает Юрий Юрченко. — В южных районах региона, а это Карасукский, Баганский, Краснозерский, комары обычно активизируются раньше — в конце апреля-первой декаде мая».
Известно, что кусают только самки. В связи с комариными укусами распространяются различные слухи об их опасности для человека — вплоть до смертельной лихорадки. Однако ученый говорит, что эти опасения беспочвенны.
«Даже малярия не так страшна, ибо ее научились быстро вылечивать, — уверяет Юрий Юрченко. — А вот туляремию и гельминтоз от комара можно получить».
СПРАВКА
Для защиты от кровососущих насекомых стоит использовать репелленты. Основное действующее вещество в средствах от комаров почти всегда одно — диэтилтолуамид (ДЭТА). Его используют в большинстве репеллентов, так как вещество отлично отпугивает насекомых. В среднем флакон объемом в 100 мл обойдется от 150 до 300 рублей и обеспечит защиту от комаров на несколько часов.
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