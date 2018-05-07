«Восстановить нельзя — порушить»: Тефтелев распорядился убрать опасную рекламу с улиц

Челябинске приведут в порядок рекламные конструкции, чтобы уберечь горожан от их падения при сильном ветре. Такое поручение дал 7 мая на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев

— Их нужно восстанавливать, а если такое невозможно — рушить, — сказал мэр. — Я сам видел несколько таких щитов. Ветер снёс конструкции на Комсомольском проспекте у мини-рынка, где торговали овощами. Несколько баннеров порушено на въезде в город со стороны Уфы . Надо оперативно решать эту проблему.

На днях на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской баннер с рекламного щита упал на женщину с ребёнком. Происшествие зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

4 мая также от сильного ветра упала конструкция рекламного щита на улице Героев Танкограда. В управлении наружной рекламы Челябинска пообещали лично проследить за укреплением опоры.