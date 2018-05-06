Более половины майской нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшие сутки

В подмосковном Талдоме за 5 мая выпало 26 миллиметров осадков, что составляет больше половины месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести». «Накануне по территории центральных областей Европейской России с сильными грозами, ливням и с порывистым ветром прошел холодный атмосферный фронт. Наиболее сильные осадки отмечены на севере Московской области , в Талдоме, где выпало 26 миллиметров небесной влаги, что составляет больше половины майской нормы», — говорится в сообщении. Москву , на метеостанцию ВДНХ, атмосферный фронт принес лишь 2 миллиметра осадков. В Московской области скорость ветра при непогоде достигала 15 метров в секунду. Норма осадков в мае составляет 48 миллиметров.