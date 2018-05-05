Роспотребнадзор предписал вернуть деньги посетителям кинотеатра ТРЦ Columbus из-за духоты в зале 

Столичное управление Роспотребнадзора предписало вернуть деньги пострадавшим посетителям кинотеатра ТРЦ Columbus из-за духоты в зале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На телефон дежурного по управлению Роспотребнадзора по Москве поступили звонки от посетителей кинотеатра «Киномакс», размещенного в ТРЦ Columbus по адресу: ул. Кировоградская, д. 13А, с жалобами на повышенную температуру в залах кинотеатра. При проверке информации данные факты подтвердились, температура воздуха в помещениях достигала 28 градусов, система вентиляции не функционировала, при этом услуги посетителям продолжали оказываться. Установлено, что температура не соответствовала нормативам из-за технического сбоя в работе системы вентиляции кинотеатра. После проведения выездных мероприятий администрации кинотеатра предписано вернуть денежные средства пострадавшим потребителям», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к настоящему времени администрация кинотеатра вернула деньги своим посетителям.