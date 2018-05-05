Роспотребнадзор предписал вернуть деньги посетителям кинотеатра ТРЦ Columbus из-за духоты в зале 

Агентство «Москва»: последние новости

МЧС предупредило о надвигающейся грозе в Подмосковье в ближайшие часы

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 5 мая из-за грозы и сильного ветра

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре с порывами до 20 м/с 2 мая