Жареное солнце больших городов. Какие рекомендации дали жителям регионов, где установилась жара?

Анатолий Цыганков: Температурные полувековые рекорды уже побиты в Воронежской, Калужской, Орловской и Липецкой областях, говорит зам начальника Ситуационного центра Росгидромета

— По критериям Росгидромета есть среднесуточные температуры для каждого времени и для каждого региона. Если среднесуточная температура на семь и более градусов выше этой нормы, то это считается аномально жаркая погода. Центральный федеральный округ — Липецкая, Воронежская область , Орловская, Брянская и Курская — там аномально жаркая погода на 5 мая.

— Жара и дальше будет также держаться в этих регионах?

— Все, что ближе к Москве , вот Брянск , там, возможно, немножко попрохладнее будет 6-7 мая. Воронеж, Липецк , они южнее, там, наверное, сохранится еще аномально жаркая погода. По югам где-то +27-28 дневные температуры.

— Когда эти явления наступают, они какое-то время держатся, то есть это не явления одного дня?

— Если на один день, естественно, на один день никто про это не говорит. Обычно от пяти суток начинают.

В связи с жарой Роспотребнадзор призывает жителей регионов, где установилась высокая температура воздуха, ограничить пребывание на улице и отказаться от калорийной пищи. Другими рекомендациями делится врач-терапевт Людмила Лапа:

Людмила Лапа врач-терапевт «В жаркие дни желательно не перегружаться, меньше стоять внаклон, побольше пить жидкости, ограничить прием трудно перевариваемых шашлыков — это у нас мясные белки, больше есть растительной пищи. Самое главное — не выходить на открытое солнце без головного убора, должны быть все части тела закрыты, потому что очень высокая активность солнечных лучей, могут возникнуть ожоги и аллергические реакции. Если еще в сочетании с алкогольными напитками, очень опасно, огромная нагрузка на организм. Второй момент, кто принимает препараты, то обязательно принимайте препараты, если они рекомендованы врачом. Помимо комфортной одежды находиться в тенечке, под палящими лучами солнца находиться как можно меньше».

На фоне аномальной жары в начале этой недели начался сезон лесных пожаров. По данным Федеральной службы авиалесоохраны, за минувшие сутки в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади около 20 тысяч гектаров. Вот что о масштабах бедствия говорит руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин

Григорий Куксин руководитель противопожарной программы «Гринпис России» «Ситуация с пожарами не вызывается засухой или жарой, она вызывается действиями людей, особенно в весенний период. Сейчас у нас все 100% пожаров, которые действуют, они возникли по вине человека. В условиях засухи, в условиях аномальной жары пожары просто труднее тушить, они быстрее развиваются. По крайней мере, за 15 лет точных наблюдений из космоса такой плохой весны еще не было — так, чтобы на таких площадях с такими потерями пожары вызывались. Основная проблема сейчас с пожарами — это Амурская область и окрестности, соседние регионы до какой-то степени, Хабаровский край , Еврейская автономная и Забайкалье. Примерно 6 млн гектаров у нас сейчас пройдено огнем в лесах, такой антирекорд. Довольно жаркая погода установилась и в европейкой России, в части сибирских регионов. В Бурятии сейчас довольно жарко, сильные перепады и, к сожалению, из-за поджогов травы там начались обширные торфяные пожары. Если с этими пожарами не справятся, есть вероятность опасного задымления, в течение лета могут быть накрыты торфяным дымом населенные пункты. Для Центральной России огромное количество выездов на сухую траву, и все перечисленные области, где стоит аномально жаркая погода — к югу от Москвы, к западу от Москвы, люди, к сожалению, устроили беду на майские праздники, поджоги травы, оставили брошенные костры. В некоторых случаях это уже привело к лесным пожарам, в некоторых случаях, к пожарам на торфяниках».

Пока в одних регионах аномальная жара, в Москве сегодня объявлен «желтый» уровень погодной опасности, его продлили до понедельника. Ожидаются грозы, ливни, сильный ветер и похолодание до +14 градусов.