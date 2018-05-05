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Тысячи новосибирцев проехались по перекрытым улицам на велосипедах
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Тысячи новосибирцев проехались по перекрытым улицам на велосипедах 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске прошёл большой весенний велопробег — тысячи новосибирцев проехались по двум мостам и финишировали в парке «Городское начало».
Велопробег начался в 15:00 по двум мостам, с остановкой у Монумента Славы. По наблюдению корреспондента НГС, от ГПНТБ стартовало около трёх тысяч велосипедистов.
Весенний велопробег прошёл в Новосибирске уже в седьмой раз — участвовать могли люди любого возраста и уровня подготовки, однако дети младше 14 лет могли принять участие только вместе с родителями.
Колонна велосипедистов финишировала в парке «Городское начало» в 17:00.
Недавно до Новосибирска добрались двое путешественников из Польши — Зигмунт Пентак и Кшиштоф Кусяк преодолели сотни километров от Омска и дальше поедут в Барнаул.
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