Тысячи новосибирцев проехались по перекрытым улицам на велосипедах

Новосибирске прошёл большой весенний велопробег — тысячи новосибирцев проехались по двум мостам и финишировали в парке «Городское начало».

Велопробег начался в 15:00 по двум мостам, с остановкой у Монумента Славы. По наблюдению корреспондента НГС, от ГПНТБ стартовало около трёх тысяч велосипедистов.

Весенний велопробег прошёл в Новосибирске уже в седьмой раз — участвовать могли люди любого возраста и уровня подготовки, однако дети младше 14 лет могли принять участие только вместе с родителями.

Колонна велосипедистов финишировала в парке «Городское начало» в 17:00.