Россиян предупредили об аномальной жаре

Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России и дал рекомендации по профилактике перегрева, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", — говорится в сообщении.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.

"Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", — подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, ведомство рекомендует в жаркую погоду надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор и солнцезащитные очки. Согласно сообщению, поездки в транспорте следует ограничить или планировать их на то время, когда температура воздуха не превышает средние значения. Чтобы избежать перегрева, Роспотребнадзор также советует находиться только в тех помещениях, которые оснащены кондиционером.