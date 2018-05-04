Гидрометцентр: Ко Дню Победы лето сменится весной

Жаркая погода, установившаяся в первые дни мая, ко Дню Победы уступит место обычным для этого месяца температурным показателям. Об этом НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова

«Май начался у нас летней, точнее июльской погодой, потому что 2 мая у нас было 28°С. Но эта очень теплая погода и привела к тому, что гремели грозы, прошли дожди, усиливался ветер при грозах и местами даже выпал град. Погода в ближайшие дни сохранит свой неустойчивый характер. Это будет связано с тем, что через столичный регион будут перемещаться атмосферные фронты, циклоны будут чередоваться с антициклонами. Погода ожидается переменчивой, и в ближайшие выходные мы это почувствуем», — отметила синоптик.

В субботу столичный регион будет находиться в теплой воздушной массе, воздух будет очень влажным. Очень теплая ночь в Москве ожидается, +12°С … +14°С, и по области — +9°С … +14°С. Но при этом будет кратковременный дождь с грозой. Ветер ожидается южной четверти 5-10 м/с, и при грозе порывы до 15 м/с. Днем в субботу небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти, при грозе с порывами до 12-17 м/с. Днем в Москве +24°С … +26°С и по области температура +21°С … +26°С.

«А вот в воскресенье станет прохладнее. Мы окажемся уже за холодным фронтом, ветер развернется на север-западный, северный. Ночью он еще будет порывистым, и порывы при грозах будут достигать 12-17 м/с. Дождь, местами гроза. Днем в воскресенье будет максимальная температура +18°С … +20°С, местами пройдет небольшой дождь. Сохранится северо-западный, северный ветер, но обойдется уже без порывов», — пояснила собеседница НСН.

Погода в понедельник и вторник будет достаточно стабильной благодаря новому антициклону. Но не обойдется без небольших дождей, которые могут пройти местами по области в ночь на понедельник. И ночью будет уже прохладнее: +8°С … +10°С в Москве, в Подмосковье — +5°С … +10°С. Днем воздух прогреется в Москве до 20°С и в Подмосковье до +17°С … +20°С. День обойдется без осадков, будет солнечный. Но продолжит дуть северо-восточный умеренный ветер.

Ночь на вторник будет еще более прохладной. +5°С … +10°С ожидается в Москве, а днем максимальная температура +17°С … +20°С. Местами может пройти небольшой дождь.

«И на среду у нас пока в прогнозе такой комфортный весенний день, относительно прохладный по сравнению с предыдущими днями. Ночная температура на уровне +2°С … +7°С, но днем прогреется до +13°С … +18°С. Относительно осадков нужно уточнить этот прогноз, потому что погода неустойчивая, на юго-востоке от Москвы образуется циклон. Конечно, мы будем следить за его поведением, каждый день прогноз на 9 мая будет уточняться», — заключила Макарова.