Пятеро детей пострадали в столице Казахстана из‐за перевернувшегося от ветра батута 

Сильный ветер в Астане перевернул детский батут. В результате случившегося пострадали пятеро детей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.
На территории торгового дома «Жаннур» из-за сильного ветра перевернулся батут сложной конструкции (200-250 квадратных метров — прим.). Пострадало пятеро детей
На место происшествия прибыли спасатели Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, а также бригада медиков. Иманкулов отметил, что в данный момент в городе действует штормовое предупреждение, поэтому за ЧП также несут ответственность и родители, которые пустили своих детей на батут.
Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о том, что 5 мая в столичном регионе испортится погода. Ожидаются грозы и сильные порывы ветра до 12-17 метров в секунду. В воскресенье погода не улучшится. «Желтый» уровень опасности объявлен в Московской, Липецкой, Брянской, Орловской, Курской и Воронежской областях. Ненастье обойдет стороной только две области ЦФО: Ивановскую и Рязанскую.