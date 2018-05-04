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Пятеро детей пострадали в столице Казахстана из‐за перевернувшегося от ветра батута
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Пятеро детей пострадали в столице Казахстана из‐за перевернувшегося от ветра батута 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Сильный ветер в Астане перевернул детский батут. В результате случившегося пострадали пятеро детей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.
На территории торгового дома «Жаннур» из-за сильного ветра перевернулся батут сложной конструкции (200-250 квадратных метров — прим.). Пострадало пятеро детей
Руслан Иманкулов.
На место происшествия прибыли спасатели Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, а также бригада медиков. Иманкулов отметил, что в данный момент в городе действует штормовое предупреждение, поэтому за ЧП также несут ответственность и родители, которые пустили своих детей на батут.
Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о том, что 5 мая в столичном регионе испортится погода. Ожидаются грозы и сильные порывы ветра до 12-17 метров в секунду. В воскресенье погода не улучшится. «Желтый» уровень опасности объявлен в Московской, Липецкой, Брянской, Орловской, Курской и Воронежской областях. Ненастье обойдет стороной только две области ЦФО: Ивановскую и Рязанскую.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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