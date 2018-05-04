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В автобусном парке в Москве произошёл пожар
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В автобусном парке в Москве произошёл пожар 

Говорит Москва 37 минут назад
ЧП произошло на Типографской улице.
Как сообщило столичное управление МЧС в своём Twitter, возгорание ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
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