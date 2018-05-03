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Жители Подмосковья начали встречать змей с приходом тепла
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Жители Подмосковья начали встречать змей с приходом тепла 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пользователи Instagram из Подмосковья начали рассказывать о змеях, которых они стали замечать после прихода тепла в регион.
«Вот такие вот ползучие, братья наши меньшие проснулись у нас на даче! Страшно аж жуть!» — написала пользователь Анна Евстифеева из Лотошина, опубликовав фотографию ползущей по дороге змеи.
Анна Орловская также в Instagram рассказала об отдыхе в деревне Подосинки, сопроводив ее фотографией змеи, высовывающейся из травы.
«Клин — массово появились гадюки — поведение агрессивное, будьте внимательны!» — призвала к осторожности пользователь emiliia_kydryavceva.
Она также рассказала еще об одной встреченной ею змее.
«Продолжая «змеиную» тему… Товарищ, который напугал меня, вывернувшись из-под ноги, зовется медяницей или веретеницей ломкой (не путать со змеей медянкой), короче, это вполне дружественная, не боящаяся человека и при этом способная стать домашней ящерица. Увидеть ее так запросто можно только весной, уже к середине мая медяница перейдет на ночной образ жизни», — добавила пользователь.
Еще одно видео со змеей в Раменском опубликовал Василий Панин. В ролике змея уползает от оператора и маскируется в траве.
В Москве и Подмосковье в ближайшие выходные ожидается жаркая погода с кратковременными дождями, температура будет выше нормы почти на 8 градусов. Летняя погода сохранится в регионе вплоть до 9 мая.
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