Жители Подмосковья начали встречать змей с приходом тепла

Пользователи Instagram из Подмосковья начали рассказывать о змеях, которых они стали замечать после прихода тепла в регион.

«Вот такие вот ползучие, братья наши меньшие проснулись у нас на даче! Страшно аж жуть!» — написала пользователь Анна Евстифеева из Лотошина, опубликовав фотографию ползущей по дороге змеи.

Анна Орловская также в Instagram рассказала об отдыхе в деревне Подосинки, сопроводив ее фотографией змеи, высовывающейся из травы.

Клин — массово появились гадюки — поведение агрессивное, будьте внимательны!» — призвала к осторожности пользователь emiliia_kydryavceva.

Она также рассказала еще об одной встреченной ею змее.

«Продолжая «змеиную» тему… Товарищ, который напугал меня, вывернувшись из-под ноги, зовется медяницей или веретеницей ломкой (не путать со змеей медянкой), короче, это вполне дружественная, не боящаяся человека и при этом способная стать домашней ящерица. Увидеть ее так запросто можно только весной, уже к середине мая медяница перейдет на ночной образ жизни», — добавила пользователь.

Еще одно видео со змеей в Раменском опубликовал Василий Панин . В ролике змея уползает от оператора и маскируется в траве.