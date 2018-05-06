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«Звезда» публикует видео испытаний уникальных арктических снегоходов
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«Звезда» публикует видео испытаний уникальных арктических снегоходов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Данная техника станет одной из новинок, которые широкий зритель увидит на параде Победы в Великой Отечественной войне. Он состоится 9 мая на Красной площади в Москве.
На параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, зритель впервые увидит вживую новейшие уникальные арктические снегоходы. Сайт «Звезды» публикует кадры их испытаний.
Одна из главных особенностей этой техники заключается в том, что данные снегоходы позволяют вести разведку при температуре до минус 50 градусов.
Как отметил ранее в интервью «Звезде» замминистра обороны Юрий Борисов, арктическая техника уже не первый год представляется на парадах.
«У нас есть арктический вариант «Тора», есть арктический вариант «Панциря»», — напомнил он.
«Мы сегодня серьезное внимание уделяем защите наших арктических рубежей, созданы отдельные командования, ведется строительство баз на северных рубежах, аэродромов. Мы зашли в Арктику всерьез и надолго», — добавил Борисов.
Какие еще новинки будут представлены на параде Победы 9 мая, можно посмотреть по ссылке.
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