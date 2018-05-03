Названа страна с самым чистым воздухом

Данные станций мониторинга свидетельствуют о том, что в воздухе Финляндии содержится 6 мкг мелких частиц на кубический метр воздуха. Это самый низкий показатель в мире, сообщает финское издание Yle.

Индекс основан на данных измерительных станций из примерно 2,5 тыс. различных мест, собранных в период между 2008 и 2016 годами.

Швеции, Канаде, Норвегии и Исландии. На хорошем уровне качество воздуха также в Эстонии

Худшие показатели — в странах Азии и Африки. Прежде всего, в Уганде Монголии , Катаре, Индии и Камеруне . Отмечается, что в этих странах количество мелких частиц в воздухе в десять раз больше, чем в странах из верхней части рейтинга.

По последним данным ВОЗ, девять из десяти человек в мире дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ. Каждый год загрязнение атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений уносит жизни 7 млн человек.