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Названа страна с самым чистым воздухом
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Названа страна с самым чистым воздухом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Финляндия стала страной с самым чистым воздухом, следует из доклада Всемирной организации здравоохранения.
Данные станций мониторинга свидетельствуют о том, что в воздухе Финляндии содержится 6 мкг мелких частиц на кубический метр воздуха. Это самый низкий показатель в мире, сообщает финское издание Yle.
Индекс основан на данных измерительных станций из примерно 2,5 тыс. различных мест, собранных в период между 2008 и 2016 годами.
На хорошем уровне качество воздуха также в Эстонии, Швеции, Канаде, Норвегии и Исландии.
Худшие показатели — в странах Азии и Африки. Прежде всего, в Уганде, Монголии, Катаре, Индии и Камеруне. Отмечается, что в этих странах количество мелких частиц в воздухе в десять раз больше, чем в странах из верхней части рейтинга.
По последним данным ВОЗ, девять из десяти человек в мире дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ. Каждый год загрязнение атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений уносит жизни 7 млн человек.
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