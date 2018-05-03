Экологи зафиксировали запах сероводорода в Москве минувшей ночью

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Автоматические станции контроля воздуха «Мосэкомониторинг» зафиксировали появление запаха сероводорода в столице ночью со 2 на 3 мая. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства. Сероводород — это бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе.

"Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ , не превышен", — говорится в сообщении.

Мосэкомониторинг не указал абсолютного значения концентрации сероводорода в воздухе. Однако ранее сообщалось, что человек начинает ощущать запах этого газа при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. При этом установленный уровень предельно допустимой концентрации в жилой зоне составляет 0,008 мг/м3.

По данным экологов, в четверг погода в столице будет способствовать тому, чтобы концентрация вредных примесей в воздухе города снижалась.