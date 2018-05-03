В ряде районов Москвы ночью наблюдалось повышенное содержание сероводорода

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости . Повышенное содержание сероводорода зафиксировано ночью в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, предельно допустимая концентрация не превышена, сообщили в «Мосэкомониторинге» в четверг.

"В ночные часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов. Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ , не превышен", — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 9 утра максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. Вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,4 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,4 ПДКм.р., оксид азота — 0,2 ПДКм.р., приземный озон — 0,4 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,3 ПДКм.р.

Отмечается, что в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.