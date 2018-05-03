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В ряде районов Москвы ночью наблюдалось повышенное содержание сероводорода
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В ряде районов Москвы ночью наблюдалось повышенное содержание сероводорода 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Повышенное содержание сероводорода зафиксировано ночью в отдельных районах Москвы из-за ухудшения условий рассеивания выбросов, предельно допустимая концентрация не превышена, сообщили в «Мосэкомониторинге» в четверг.
"В ночные часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов. Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 9 утра максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. Вблизи автотрасс максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,1 ПДКм.р., диоксид азота — 0,4 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,4 ПДКм.р., оксид азота — 0,2 ПДКм.р., приземный озон — 0,4 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,3 ПДКм.р.
Отмечается, что в течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
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