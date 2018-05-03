Когда в Красноярский край придёт тепло?

Прохлада и слякоть уже надоели — вся надежда на май. Надеюсь, последний весенний месяц порадует тёплой погодой?

— Пока у нас есть только предварительный прогноз, и тот не очень радостный, — говорит ведущий синоптик отдела метеопрогнозов красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова . — Погода в мае ожидается в рамках климатической нормы. Однако весь месяц мы будем наблюдать температурные «качели». Например, 1 мая в отдельных территориях воздух прогреется до +25 градусов, а уже 2-го будет +10. Такие скачки ощутят метеочувствительные люди. Прохладно в Красноярске будет ориентировочно до 10 мая. Днём в среднем ожидается от +3 до +8, ночью возможны заморозки до нуля. Плюс ко всему холодный циклон принесёт дожди и мокрый снег. Настоящее тепло придёт не раньше 20-х чисел.

Погода может помешать дачникам. Так что лучше повременить с высадкой семян.