Хорошая погода со знаком минус. Псковичи обеспокоены загрязнением воздуха 

Псковичей напугала расплывчатая формулировка, и в интернете отут тут же посыпались различные версии — от избытка пыли до загрязнения радиацией. Корреспондент «АиФ-Псков» обратился к экспертам, чтобы развеять слухи, выяснить, в чем дело и стоит ли опасаться за свое здоровье.
Просто антициклон
Как выяснилось, все не так страшно.
«Просто в эти дни на территории Псковской области сформировались такие воздушные массы, которые препятствуют подъему вверх выбросам от промышленных предприятий. В идеале они должны подниматься и уноситься в верхние слои атмосферы, рассеиваться. Но бывают такие воздушные массы, — антициклон, в которых преобладают не восходящие воздушные потоки, а нисходящие, — пояснила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. — В весенние дни очень часто формируются инверсии. Это когда температура на высоте не падает, а растет. И образуется такой препятствующий слой. Он может находиться на разной высоте — 200 метров или 1000-1500 м. В любом случае, такое образование как антициклон способствует тому, что загрязненный воздух остается внизу, и мы им дышим. Не происходит ничего катастрофического. Это не говорит о том, что мы надышимся и умрем. Это та самая каждодневная экология. Возможно, аллергики почувствуют перемены. Для обычных людей это незаметно».
По словам Талы Нещадимовой, антициклон чаще всего устанавливается зимой, весной и летом. Зимой — это та самая приятная морозная погода, которую все так любят.
Заведующий кафедрой географии, руководитель регионального отделения «Русского географического общества» ПсковГУ Александр Слинчак заметил, крупных предприятий, которые бы производили сильные выбросы, в Пскове нет, основной загрязнитель — машины. В автомобильных выхлопах, которыми мы дышим, целый букет вредных ингредиентов, они способствуют обострению хронических заболеваний. Особенно ранимыми категориями считаются дети и пожилые люди. Обостряются в первую очередь легочные заболевания — астма, аллергия.
К счастью, подобные погодные условия случаются редко.
Особый режим
«Антициклональный тип погоды у нас бывает не так часто, примерно 50 раз за год. А вот циклоны — примерно 130 раз в году, — заметил Александр Слинчак. — Циклоны связаны с осадками, ветреной погодой, поэтому хорошо просеивают загрязнители, проветривают наши населенные пункты. И то, что выделяется от автотранспорта, предприятий, то рассеивается на большое расстояние. Антициклон часто сопровождается высоким давлением, безоблачным небом и часто штилевой безветренной погодой или маловетреной. Это как раз создает проблему в городских условиях, потому что воздух очень плохо перемешивается. Не проветривается, не разгоняются те загрязнения, которые поступают в атмосферу. И задерживается здесь в приземном слое».
Кроме автомобилей, как заметили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, основным источником загрязнения являются котельные. Но сейчас отопительный сезон закрыт, Псковские теплосети работают лишь на 30%, поэтому и выбросов производят мало. Тем не менее, в таких случаях все предприятия региона должны действовать в определенном режиме.
«Есть 4 категории предприятий, которые ранжируются по уровню выбросов. 1 и 2 — самые «грязные». У нас только 3 и 4 категория. В периоды подобных метеорологических условий они работают в особом режиме, то есть не должны допускать аварийных и залповых выбросов, которые происходят, например, при чистке клапанов. Поэтому в это время предприятия такие мероприятия не производят», — успокоила главный специалист эксперт отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Фролова.
По мнению специалистов, Псковскую область нельзя назвать загрязненным регионом, поскольку здесь не настолько развита промышленность, чтобы негативно влиять на резкий климат. Как, например, это происходит в Череповце или Магнитогорске. Так что псковичам беспокоиться не о чем. Но пожилым людям и детям советуют это время проводить на даче. Тогда риск обострения заболеваний значительно снизится.