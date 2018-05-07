Хорошая погода со знаком минус. Псковичи обеспокоены загрязнением воздуха

Псковичей напугала расплывчатая формулировка, и в интернете отут тут же посыпались различные версии — от избытка пыли до загрязнения радиацией. Корреспондент «АиФ-Псков» обратился к экспертам, чтобы развеять слухи, выяснить, в чем дело и стоит ли опасаться за свое здоровье.

Просто антициклон

Как выяснилось, все не так страшно.

«Просто в эти дни на территории Псковской области сформировались такие воздушные массы, которые препятствуют подъему вверх выбросам от промышленных предприятий. В идеале они должны подниматься и уноситься в верхние слои атмосферы, рассеиваться. Но бывают такие воздушные массы, — антициклон, в которых преобладают не восходящие воздушные потоки, а нисходящие, — пояснила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. — В весенние дни очень часто формируются инверсии. Это когда температура на высоте не падает, а растет. И образуется такой препятствующий слой. Он может находиться на разной высоте — 200 метров или 1000-1500 м. В любом случае, такое образование как антициклон способствует тому, что загрязненный воздух остается внизу, и мы им дышим. Не происходит ничего катастрофического. Это не говорит о том, что мы надышимся и умрем. Это та самая каждодневная экология. Возможно, аллергики почувствуют перемены. Для обычных людей это незаметно».

По словам Талы Нещадимовой, антициклон чаще всего устанавливается зимой, весной и летом. Зимой — это та самая приятная морозная погода, которую все так любят.

Заведующий кафедрой географии, руководитель регионального отделения « Русского географического общества » ПсковГУ Александр Слинчак заметил, крупных предприятий, которые бы производили сильные выбросы, в Пскове нет, основной загрязнитель — машины. В автомобильных выхлопах, которыми мы дышим, целый букет вредных ингредиентов, они способствуют обострению хронических заболеваний. Особенно ранимыми категориями считаются дети и пожилые люди. Обостряются в первую очередь легочные заболевания — астма, аллергия.

К счастью, подобные погодные условия случаются редко.

Особый режим

«Антициклональный тип погоды у нас бывает не так часто, примерно 50 раз за год. А вот циклоны — примерно 130 раз в году, — заметил Александр Слинчак. — Циклоны связаны с осадками, ветреной погодой, поэтому хорошо просеивают загрязнители, проветривают наши населенные пункты. И то, что выделяется от автотранспорта, предприятий, то рассеивается на большое расстояние. Антициклон часто сопровождается высоким давлением, безоблачным небом и часто штилевой безветренной погодой или маловетреной. Это как раз создает проблему в городских условиях, потому что воздух очень плохо перемешивается. Не проветривается, не разгоняются те загрязнения, которые поступают в атмосферу. И задерживается здесь в приземном слое».

Кроме автомобилей, как заметили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, основным источником загрязнения являются котельные. Но сейчас отопительный сезон закрыт, Псковские теплосети работают лишь на 30%, поэтому и выбросов производят мало. Тем не менее, в таких случаях все предприятия региона должны действовать в определенном режиме.

«Есть 4 категории предприятий, которые ранжируются по уровню выбросов. 1 и 2 — самые «грязные». У нас только 3 и 4 категория. В периоды подобных метеорологических условий они работают в особом режиме, то есть не должны допускать аварийных и залповых выбросов, которые происходят, например, при чистке клапанов. Поэтому в это время предприятия такие мероприятия не производят», — успокоила главный специалист эксперт отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Фролова