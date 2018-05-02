Москвичей ожидают летняя жара и гроза в начале мая

Жителей Москвы и гостей города ожидает по-летнему жаркая погода, а также сильная весенняя гроза. Данную информацию сегодня предоставили сотрудники погодного центра «Фобос», передает сайт argumenti.ru.

Уточняется, что столицу накрыл теплый сектор атлантического циклона, вследствие чего погода в Москве является солнечной, а температура продолжает расти и достигнет к обеду 25-26 градусов.

В середине дня пройдут локальные скоротечные ливни и грозы. В целом в городе сохранится облачная погода с прояснениями. Водителям советуют быть крайне внимательными на дорогах, а желающим погулять рекомендуют не забывать про зонты и непромокаемую обувь.