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Москвичей ожидают летняя жара и гроза в начале мая
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Москвичей ожидают летняя жара и гроза в начале мая 

Газета.Ru 45 минут назад
Жителей Москвы и гостей города ожидает по-летнему жаркая погода, а также сильная весенняя гроза. Данную информацию сегодня предоставили сотрудники погодного центра «Фобос», передает сайт argumenti.ru.
Уточняется, что столицу накрыл теплый сектор атлантического циклона, вследствие чего погода в Москве является солнечной, а температура продолжает расти и достигнет к обеду 25-26 градусов.
В середине дня пройдут локальные скоротечные ливни и грозы. В целом в городе сохранится облачная погода с прояснениями. Водителям советуют быть крайне внимательными на дорогах, а желающим погулять рекомендуют не забывать про зонты и непромокаемую обувь.
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