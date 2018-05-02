Хасанби Биджиев: Главное без приключений вернуться из Владивостока

— Можно констатировать, что вам не повезло ни с календарем, ни с погодой, ни с полем?

— Конечно, перелет неприятный, особенно за неделю до финала Кубка. И погода подвела — попали под дождь. Из-за этого поле было очень тяжелое, что привносило дополнительные сложности. Из позитива отмечу то, что в столь непростых условиях мы показали характер, сумели сравнять счет, уступая 1:2, и взяли очко. В психологическом плане это важно. Ребята — молодцы.

— В курсе, что в четверг во Владивостоке передают шторм?

— Слежу за прогнозом погоды. Надеюсь, у нас получится улететь из Владивостока по расписанию, чтобы не терять времени для подготовки к игре с «Оренбургом». Она уже 5 мая.