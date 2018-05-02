Град и ливень обрушились на Москву

В городе объявлен «желтый» уровень опасности.

В среду, 2 мая, в самый теплый день сначала года на столичный регион обрушились град и ливень.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях. Кроме ливня и гарда, ожидаются грозы и сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с) https://t.co/q31vs1quHI— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 2 мая 2018 г.

Об ухудшении погоды также заявляли синоптики, которые в среду объявили «желтый» уровень опасности.

Напомним, что при грозе и сильном ветре рекомендуется избегать деревьев и шатких конструкций, а также при возможности переждать непогоду в помещении. Автомобилистам при сильных осадках необходимо соблюдать правила дорожного движения и сохранять повышенную внимательность.