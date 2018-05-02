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Град и ливень обрушились на Москву
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Град и ливень обрушились на Москву 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
В городе объявлен «желтый» уровень опасности.
В среду, 2 мая, в самый теплый день сначала года на столичный регион обрушились град и ливень.
Ранее МЧС предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях. Кроме ливня и гарда, ожидаются грозы и сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.
Об ухудшении погоды также заявляли синоптики, которые в среду объявили «желтый» уровень опасности.
Напомним, что при грозе и сильном ветре рекомендуется избегать деревьев и шатких конструкций, а также при возможности переждать непогоду в помещении. Автомобилистам при сильных осадках необходимо соблюдать правила дорожного движения и сохранять повышенную внимательность.
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