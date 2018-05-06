Москва оказалась в центре грозы

Московский регион оказался в эпицентре грозового фронта, сообщает погодный центр «Фобос».

В центральной России прошел холодный атмосферный фронт, который принес грозы, ливни и порывистый ветер. На севере Московской области выпало 26 миллиметров осадков, что составляет половину майской нормы. Ветер достигал 15 метров в секунду.

Фронт продолжил движение на юго-восток, в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях пройдут также грозы и дожди.

По прогнозу «Фобоса», 6 мая в Москве будет до 18 градусов тепла, 7 мая начнется потепление, воздух прогреется до 22 градусов, вероятность дождя синоптики оценивают как невысокую.