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ВОЗ: ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек
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ВОЗ: ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЖЕНЕВА, 2 мая. /ТАСС/. Семь миллионов человек умирают ежегодно от болезней, вызванных загрязнением воздуха. Эти данные опубликовала в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Она подчеркивает, что «уровень загрязнения остается опасно высоким во многих частях мира». «Новые данные ВОЗ показывают, что девять из десяти человек дышат воздухом, содержащим повышенные уровни загрязнителей, и, согласно последним оценкам, 7 млн человек умирают ежегодно вследствие загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений», — отмечает организация в распространенном в Женеве пресс-релизе.
Более 90% таких смертей приходятся на страны с низкими или средними доходами на душу населения, в основном в Азии и Африке. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в этой связи заявил: «Загрязнение воздуха — это угроза для всех нас, но наиболее бедное и маргинализированное население страдает первым».
Как указывает ВОЗ, более 40% людей в мире или примерно 3 млрд человек не имеют доступа к «чистым технологиям приготовления пищи дома». При этом загрязнение воздуха рассматривается экспертами как «крайне серьезный фактор риска».
В организации подчеркивают, что загрязнение воздуха «не имеет границ», для улучшения качества воздуха «требуются скоординированные меры правительств на всех уровнях». «Государства должны сотрудничать, чтобы найти решения в сфере долгосрочного развития транспорта, более эффективного производства и возобновляемого использования энергии, а также удаления отходов», — считают в ВОЗ.
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