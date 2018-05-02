Погода 2 мая: в Москве жара, на Ямале — до сих пор «минус»

Несмотря на температурные рекорды в столице, в некоторых российских регионах сохраняется морозная погода.

Например, 2 мая самая холодна погода будет держаться на севере Ямало-Ненецкого автономного округа

— Благодаря арктическому циклону, идущему с Арктики в ЯНАО температура будет минус 3 — минус 8 градусов по Цельсию, — говорят специалисты Центра погоды «Фобос». — Но это не является отклонением от нормы. Среднесуточная температура для этого региона составляет от нуля до минус 7 градусов.

Температура в регионе продержится еще ближайшие пять дней. Весна сюда с устойчивой положительной температурой придет только во второй половине мая, а листочки на деревьях появятся только к концу месяца. Теплеть начнет в Ямало-Ненецком автономном округе только в июне.

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