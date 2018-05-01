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Гидрометцентр представил прогноз погоды на предстоящее лето
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Гидрометцентр представил прогноз погоды на предстоящее лето 

В городе N 21 минуту назад
Фото: В городе N
Фото: vk.com  Температура воздуха в Москве летом 2018 года будет держаться в пределах нормы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, среднесуточная температура в июне прогнозируется на уровне 16,6 градусов, в июле — 18,5 градусов, а в августе — около 16 градусов. При этом самым дождливым месяцем лета и года, судя по всему, станет июль — количество осадков в столице России во втором летнем месяце составит 94 мм.
При этом по-летнему теплую погоду синоптики обещают уже во вторник, 1 мая. Ожидается повышенный атмосферный фон, небо будет малооблачным, прогнозируются редкие дожди.
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