Гидрометцентр представил прогноз погоды на предстоящее лето

Фото: vk.com Температура воздуха в Москве летом 2018 года будет держаться в пределах нормы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, среднесуточная температура в июне прогнозируется на уровне 16,6 градусов, в июле — 18,5 градусов, а в августе — около 16 градусов. При этом самым дождливым месяцем лета и года, судя по всему, станет июль — количество осадков в столице России во втором летнем месяце составит 94 мм.

При этом по-летнему теплую погоду синоптики обещают уже во вторник, 1 мая. Ожидается повышенный атмосферный фон, небо будет малооблачным, прогнозируются редкие дожди.