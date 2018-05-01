Жаркая погода сохранится в регионах Центральной России до 3 мая 

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Установившаяся в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) жаркая погода, по данным метеорологов, продержится минимум до 3 мая. При этом не обойдется без ливней и гроз, а в ряде областей, в том числе Владимирской, Тверской, Тульской, уже во вторник ожидается значительное усиление ветра, сообщают в региональных гидрометцентрах и управлениях МЧС.
О небольших дождях и грозах в регионах ЦФО до конца дня 1 мая предупреждает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС. Так, небольшие осадки прогнозируются в Калуге, Смоленске, Тамбове, Воронеже, где также ожидается юго-западный ветер до 5-10 м/с. В Костромской, Липецкой, Московской, Рязанской и Тульской областях его порывы могут достигать 17 м/с.
Предупреждение о сильном дожде, грозе и порывистом ветре распространила пресс-служба управления МЧС по Тверской области, где с 21 по 23 апреля из-за непогоды были повреждены высоковольтные линии, без электричества оставались порядка 6 тыс. человек. Неблагоприятные условия в регионе сохранятся до вечера 1 мая.
По данным синоптиков центра погоды «Фобос», переменчивая погода в Центральной России обусловлена теплым сектором атлантического циклона. «Столбики термометров продолжат стремительно расти вверх, достигая показателей середины лета», — сообщила пресс-служба центра.
Во Владимирской области аномально жаркую погоду прогнозируют с 1 по 5 мая, во вторник столбики термометров поднялись до плюс 28 градусов. «На территории региона среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на семь и более градусов. В связи с установлением жаркой погоды на территории региона многократно возрастают риски лесных пожаров», — отметили в пресс-службе областного управления МЧС.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, 2 мая под влиянием атмосферных фронтов на большей части Центрального федерального округа пройдут дожди, утром возможен туман. Колебания температуры составят от плюс 7-14 градусов ночью до плюс 22-29 градусов днем. Только в Костромской области ожидаются ночные заморозки до минус 1 градуса при прояснениях, но в течение дня воздух прогреется до плюс 18. К 3 мая, по прогнозам синоптиков, в регионы ЦФО начнет поступать более прохладный и сухой воздух, осадки прекратятся, а дневная температура понизится до плюс 18-25 градусов.