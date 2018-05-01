«Единая Россия» в Казани отменила первомайский концерт из-за дождя 

«Единая Россия» отменила первомайский концерт из-за дождя и грязи, сообщила корреспонденту «АиФ-Казань» пресс-секретарь татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Лукина.
В рамках праздника, который должен был пройти в Лядском саду, организаторы планировали провести зарядку, субботник и устроить чаепитие с блинами. Однако из-за дождливой погоды мероприятие решили перенести на 5 мая.
Напомним, 1 мая митинги проведут «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и Федерация профсоюзов РТ.