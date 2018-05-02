МЧС экстренно обратилось к москвичам

Москве 2 мая ожидается сильный дождь и гроза с порывами ветра 15-20 метров в секунду. Об этом говорится в экстренном предупреждении на сайте столичного ГУ МЧС

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с) https://t.co/q31vs1quHI— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) May 2, 2018 МЧС рекомендуют жителям Москвы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды.

Также и в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: гроза и порывы ветра до 18 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +28°С. Также синоптики предупредили москвичей о желтом уровне опасности из-за погоды 2 мая из-за сильного ветра и возможной грозы.