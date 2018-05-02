Ещё
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС экстренно обратилось к москвичам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве 2 мая ожидается сильный дождь и гроза с порывами ветра 15-20 метров в секунду. Об этом говорится в экстренном предупреждении на сайте столичного ГУ МЧС.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендуют жителям Москвы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды.
Также и в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: гроза и порывы ветра до 18 м/с.
Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +28°С. Также синоптики предупредили москвичей о желтом уровне опасности из-за погоды 2 мая из-за сильного ветра и возможной грозы.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Газета.Ru: последние новости
Гидрометцентр рассказал, каким будет лето Синоптики предупредили москвичей о возможной грозе в понедельник Погода в столичном регионе вернулась в климатическую норму
Комментарии17  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны Армении выступило с требованием235
Москва предостерегла от лишения РФ права вето190
Терезе Мэй выставили ультиматум15
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США344
В Совфеде отреагировали на события в Ереване99
Видео
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:47
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение