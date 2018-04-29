Жители Мюнхена открыли купальный сезон

Купальный сезон открыт в Германии . В конце апреля в Мюнхене установилась по-настоящему летняя погода, передает телеканал «МИР 24».

Плюс 30 по Цельсию и солнечно. Жители спешат на природу, в парки, к озерам. Самым популярным местом в центре города стал открытый бассейн. Позагорать и приготовить шашлык многие отправились в парк Флаухер на берег реки Изар. Правда, по прогнозам синоптиков, уже в понедельник будет всего лишь 16 градусов. И таких жарких дней жителям Мюнхена не видать до самого лета.

«Погода отличная. Наконец-то светит солнце, все его так долго ждали!», — поделился местный житель Адам Дуда