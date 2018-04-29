Жители Мюнхена открыли купальный сезон 

Купальный сезон открыт в Германии. В конце апреля в Мюнхене установилась по-настоящему летняя погода, передает телеканал «МИР 24».
Плюс 30 по Цельсию и солнечно. Жители спешат на природу, в парки, к озерам. Самым популярным местом в центре города стал открытый бассейн. Позагорать и приготовить шашлык многие отправились в парк Флаухер на берег реки Изар. Правда, по прогнозам синоптиков, уже в понедельник будет всего лишь 16 градусов. И таких жарких дней жителям Мюнхена не видать до самого лета.
«Погода отличная. Наконец-то светит солнце, все его так долго ждали!», — поделился местный житель Адам Дуда.
«Мне нравится жара. Здесь, на реке, очень хорошо. Свежо и можно ноги помочить», — рассказала Ада Икола. По словам синоптиков, в Москве май также начнется с летней погоды. Пик жары придется на 2 мая — будет до плюс 26 градусов. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ