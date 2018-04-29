Когда зима в начале мая: почему в России не тает снег?

Когда зима в начале мая. В некоторых регионах Центральной России все еще не растаял снег. С чем это связано? Перед майскими праздниками в Казани все еще лежит не растаявший зимний снег. Местные жители ругают власти за плохую уборку, чиновники кивают на то, что не хватает свалок для снега. Дело не только в работе коммунальных служб, но и в изменениях климата. На месяц продлевалась даже работа ледовых переправ, а до апреля можно было безопасно заниматься зимней рыбалкой.

Андрей Антропов журналист из Казани «Сугробы вдоль трассы есть, и снег до сих пор держится. Могу так сказать, что в 1996 году, 17 апреля, вот как сейчас помню, я в шортах и в футболке бегал в школу. Сейчас я стою в пальто, конец апреля, и у многих я вижу даже до сих пор зимнюю обувь».

В сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» на днях опубликовали фото с городского конкурса «Смотра строя и песни»: девочки в коротких юбках и балетках маршируют на площади по сугробам во время снегопада. Рядом зрители в пуховиках и шапках. Снег еще лежит, говорит корреспондент Business FM Екатеринбург Виталий Русин.

(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?154"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function () {if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_177194072_7125", 177194072, 7125, 'dwX1qijqd-smd-Gy5iwQHoLDQPY')) setTimeout (arguments.callee, 50);} ());

Виталий Русин корреспондент Business FM Екатеринбург «У нас весна уже полным ходом пошла, плюсовые температуры до самого позднего вечера, все обрадовались, что уже лето близко. Как вдруг внезапно у нас выпала чуть ли не месячная норма осадков снега. То есть это больше 15 сантиметров снежного покрова по всему городу. Сложно сказать, аномалия это или нет: люди начали после снегопада постить фотографии, как было четыре года назад. И четыре года назад был тоже точно такой же снег. Но вообще на Урале хоть и суровая и жесткая погода, как существует стереотип, обычно в это время гораздо теплее должно быть».

К этому нужно привыкнуть: теперь лежащий до мая снег, внезапные летние снегопады и ураганы со скоростью ветра в 30 метров в секунду будут случаться чаще.

Алексей Кокорин руководитель программы «Климат и энергетика» Фонда дикой природы WWF «Все, что происходит, оно характерно. Другое дело — частота этих явлений стала больше, в том числе и так называемых ныряющих циклонов, которые с северо-запада на юго-восток быстро двигаются. От этого, кстати, был вызван недавний ураган в Москве . Он приносит, конечно, по арктическим меркам, очень теплый воздух, но, по меркам Москвы, Петербурга , Казани или Соединенных Штатов Америки , или Европы, очень холодный воздух. Поэтому получаются как бы такие „волны холода“. Поскольку по физике атмосферы, и с участием океана, это очень неплохо увязывается с антропогенным усилением парникового эффекта, и также понятно, что ввиду того, что океан очень инерционен, быстро это не пройдет, эта тенденция надолго, это тенденция на XXI век.

В Москве апрельский снег шел неделю назад, а в прошлом году он выпал даже в июне. И это становится настолько привычным, что шутки о том, что „отличная зима выдалась этой весной“ и „пора за елкой“ с каждым разом кажутся все менее смешными.