Когда зима в начале мая: почему в России не тает снег? 

Когда зима в начале мая. В некоторых регионах Центральной России все еще не растаял снег. С чем это связано? Перед майскими праздниками в Казани все еще лежит не растаявший зимний снег. Местные жители ругают власти за плохую уборку, чиновники кивают на то, что не хватает свалок для снега. Дело не только в работе коммунальных служб, но и в изменениях климата. На месяц продлевалась даже работа ледовых переправ, а до апреля можно было безопасно заниматься зимней рыбалкой.
Андрей Антропов журналист из Казани «Сугробы вдоль трассы есть, и снег до сих пор держится. Могу так сказать, что в 1996 году, 17 апреля, вот как сейчас помню, я в шортах и в футболке бегал в школу. Сейчас я стою в пальто, конец апреля, и у многих я вижу даже до сих пор зимнюю обувь».
В сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» на днях опубликовали фото с городского конкурса «Смотра строя и песни»: девочки в коротких юбках и балетках маршируют на площади по сугробам во время снегопада. Рядом зрители в пуховиках и шапках. Снег еще лежит, говорит корреспондент Business FM Екатеринбург Виталий Русин.
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Виталий Русин корреспондент Business FM Екатеринбург «У нас весна уже полным ходом пошла, плюсовые температуры до самого позднего вечера, все обрадовались, что уже лето близко. Как вдруг внезапно у нас выпала чуть ли не месячная норма осадков снега. То есть это больше 15 сантиметров снежного покрова по всему городу. Сложно сказать, аномалия это или нет: люди начали после снегопада постить фотографии, как было четыре года назад. И четыре года назад был тоже точно такой же снег. Но вообще на Урале хоть и суровая и жесткая погода, как существует стереотип, обычно в это время гораздо теплее должно быть».
К этому нужно привыкнуть: теперь лежащий до мая снег, внезапные летние снегопады и ураганы со скоростью ветра в 30 метров в секунду будут случаться чаще.
Алексей Кокорин руководитель программы «Климат и энергетика» Фонда дикой природы WWF «Все, что происходит, оно характерно. Другое дело — частота этих явлений стала больше, в том числе и так называемых ныряющих циклонов, которые с северо-запада на юго-восток быстро двигаются. От этого, кстати, был вызван недавний ураган в Москве. Он приносит, конечно, по арктическим меркам, очень теплый воздух, но, по меркам Москвы, Петербурга, Казани или Соединенных Штатов Америки, или Европы, очень холодный воздух. Поэтому получаются как бы такие „волны холода“. Поскольку по физике атмосферы, и с участием океана, это очень неплохо увязывается с антропогенным усилением парникового эффекта, и также понятно, что ввиду того, что океан очень инерционен, быстро это не пройдет, эта тенденция надолго, это тенденция на XXI век.
В Москве апрельский снег шел неделю назад, а в прошлом году он выпал даже в июне. И это становится настолько привычным, что шутки о том, что „отличная зима выдалась этой весной“ и „пора за елкой“ с каждым разом кажутся все менее смешными.