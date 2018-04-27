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В Сургуте ждут, когда растает снег, чтобы провести массовый субботник
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В Сургуте ждут, когда растает снег, чтобы провести массовый субботник 

АиФ Югра 37 минут назад
Фото: АиФ Югра
Городской субботник в рамках акции «Чистый город» в Сургуте должен был пройти завтра 28 апреля, но его решено было перенести на неделю в связи с нерастаявшим снегом.
Для проведения субботника уже всё было готово: закуплено оборудование (организаторы закупили 800 грабель), поделены территории между организациями и жителями. Но нерастаявший снег не даёт приступить к полноценной уборке города. Плюс к этому в начале недели город засыпало насыщенными осадками (дождь и снег), что тоже сыграло свою роль. Субботник перенесли на 5 мая.
«Мы планируем, что 5 мая на субботник выйдут более 1000 человек. Сегодня поступают заявки от коммерческих предприятий, муниципальных учреждений, просто от групп граждан. Уже набралось порядка 800 человек, но пока что большинство из них — это, собственно, муниципальные служащие. Хотелось бы большей активности от самих горожан», — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды управления по природопользованию и экологии администрации Сургута Андрей Тихомиров.
Прошлым летом в субботниках приняли участие 6500 человек. Общими усилиями они освободили от мусора территорию, сравнимую с площадью 65 футбольных полей.
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