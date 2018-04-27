Синоптики рассказали о погоде в Москве

Переменная облачность с кратковременными дождями и до 16 градусов тепла ожидается в Москве 27 апреля, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в пятницу.
"Сегодня на погоду в столице окажет небольшое влияние прошедший накануне атмосферный фронт. Переменная облачность ожидается во второй половине дня, местами пройдут кратковременные дожди", — сказал собеседник агентства.
Максимальная температура воздуха в столице плюс 14-16 градусов, по области — плюс 12-17 градусов.
Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду.
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