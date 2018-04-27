Синоптики рассказали о погоде в Москве

В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до плюс 16 градусов

Переменная облачность с кратковременными дождями и до 16 градусов тепла ожидается в Москве 27 апреля, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в пятницу. "Сегодня на погоду в столице окажет небольшое влияние прошедший накануне атмосферный фронт. Переменная облачность ожидается во второй половине дня, местами пройдут кратковременные дожди", — сказал собеседник агентства. Максимальная температура воздуха в столице плюс 14-16 градусов, по области — плюс 12-17 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере